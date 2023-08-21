В ряде областей звучит тревога: угрожают дроны
Понедельник, 21 августа 2023, 00:10
Днепропетровской и Запорожской областям угрожают ударные беспилотники, на Черниговщине и Сумщине отменена ракетная опасность.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ
Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность в Сумской и Черниговской областях.
... Киевщина - ракетная опасность, угроза применения ударных БПЛА".
Обновлено: На Киевщине отменили тревогу в 23:06.
Около 23:15 тревогу объявили в Запорожской и Донецкой областях.
Около 23:55 тревогу отменили на Черниговщине и Сумщине.
Ровно в полночь воздушники предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Днепропетровской и Запорожской областях.