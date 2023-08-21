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В ряде областей звучит тревога: угрожают дроны

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 21 августа 2023, 00:10
В ряде областей звучит тревога: угрожают дроны
скрин с карты alerts.in.ua

Днепропетровской и Запорожской областям угрожают ударные беспилотники, на Черниговщине и Сумщине отменена ракетная опасность.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ

Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность в Сумской и Черниговской областях.
... Киевщина - ракетная опасность, угроза применения ударных БПЛА". 

Обновлено: На Киевщине отменили тревогу в 23:06.

Около 23:15 тревогу объявили в Запорожской и Донецкой областях.

Около 23:55 тревогу отменили на Черниговщине и Сумщине.

Ровно в полночь воздушники предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Днепропетровской и Запорожской областях.

Темы: воздушная тревогаКиевская областьЧерниговская областьСумская область
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