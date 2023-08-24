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Подполковник приказал солдатам строить его виллу вместо работы – ГБР

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 24 августа 2023, 16:40

Подполковник и заместитель командира воинской части на Львовщине приказал подчиненным строить виллу в рабочее время, а его жена продавала солдатам продукты, которые государство бесплатно выделяло на питание военных.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона

Детали: По информации следствия, с середины июля этого года солдаты, вместо выполнения своих служебных обязанностей, работали на частном объекте "командира" в Яворивском районе. К ремонтно-строительным работам на своей двухэтажной вилле он привлек 7 военнослужащих.

Также, по данным ГБР, чиновник наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, которым руководила его жена. По имеющимся данным, в нем военнослужащим продавали продукты питания, которые государство официально выделяло для обеспечения военных.

Сейчас состоялись обыски по месту жительства заместителя командира. Правоохранители изъяли крупную сумму денег в разной валюте. Прокуратура уточняет, что речь идет о 14 600 долларов США и 1300 евро наличных. 

Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 426-1).  Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

ГБР сообщает, что готовятся ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время прокуратура сообщает, что эта мера пресечения уже избрана - с правом внесения более 260 тыс грн и отстранением от должности на 2 месяца.

Темы: ЛьвовщинаГБРВооруженные силы
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