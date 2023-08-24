Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канада назначила нового посла в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 22:13
Канада назначила нового посла в Украине
Наталья Цмоць, фото: ФОТО: APTN NEWS

Новой главой дипломатического представительства Канады в Украине станет Наталья Цмоць, сообщило Министерство иностранных дел Канады.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Как отметила глава канадского МИД Мелани Жоли, назначение нового посла "гарантирует, что Канада сможет продолжать поддерживать Украину в это трудное время и в долгосрочной перспективе".

"Отношения Канады с Украиной являются железными: мы стояли бок о бок с Украиной задолго до начала российского вторжения. Канада остается сильным партнером, тогда как украинцы продолжают бороться за свой суверенитет и независимость, и будет поддерживать Украину на пути ее восстановления и реконструкции", – говорится в сообщении.

Согласно официальной биографии, Наталья Цмоць – госслужащая с многолетним опытом работы в посольстве Канады в Украине, а также министерствах здравоохранения, иностранных дел, обороны и государственных услуг и закупок.

Среди прочего, Цмоць в МИД Канады отвечала за разработку первой программы по безопасности в Украине после вторжения России в 2014 году, которая предусматривала поддержку запуска операции по обучению украинских военнослужащих UNIFIER.

Кроме того, как отмечает МИД Канады, Цмоць владеет украинским языком и имеет связи с украинской общиной и деловыми кругами в Украине и Канаде.

Темы: Канададипломатические отношенияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено от 04:27Из-за ракетной угрозы по всей Украине – воздушная тревога

Украинские военные продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье - ISW

Шурма назвал Коломойского заказчиком расследования Bihus.Info, там ответили

След Авакова: журналисты выяснили, кто владеет Telegram-каналом "Труха"

Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко

МИД отреагировал на слова Путина о еврейском происхождении Зеленского

Все новости...
Канада
Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"
Резников показал новые бронемашины, которые Украине подарила Канада
Канада расширила санкции против Беларуси к третьей годовщине протестов против Лукашенко
Последние новости
05:33
В Германии будут судить российского "крота" из разведки и его помощника
05:03
Обновлено от 04:27Из-за ракетной угрозы по всей Украине – воздушная тревога
04:05
Пентагон этой ночью испытывает межконтинентальную баллистическую ракету 
03:32
Британское правительство запретит "ЧВК Вагнер" и конфискует активы – министр
02:51
Украинские военные продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье - ISW
01:42
ЦНС: на Запорожье оккупанты готовятся к отступлению − разграбили завод в Токмаке
01:03
Кубинцев заставляли воевать за Россию в Украине — МИД Кубы
00:42
ОбновленоВ Одесской области была угроза применения "Шахедов" - ВС
00:24
Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на Брянщине
00:05
Зеленский о снабжении ВСУ: Все запросы воинов будут у генералов
Все новости...
Реклама: