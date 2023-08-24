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Канада назначила нового посла в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 22:13
Канада назначила нового посла в Украине
Наталья Цмоць, фото: ФОТО: APTN NEWS

Новой главой дипломатического представительства Канады в Украине станет Наталья Цмоць, сообщило Министерство иностранных дел Канады.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Как отметила глава канадского МИД Мелани Жоли, назначение нового посла "гарантирует, что Канада сможет продолжать поддерживать Украину в это трудное время и в долгосрочной перспективе".

"Отношения Канады с Украиной являются железными: мы стояли бок о бок с Украиной задолго до начала российского вторжения. Канада остается сильным партнером, тогда как украинцы продолжают бороться за свой суверенитет и независимость, и будет поддерживать Украину на пути ее восстановления и реконструкции", – говорится в сообщении.

Согласно официальной биографии, Наталья Цмоць – госслужащая с многолетним опытом работы в посольстве Канады в Украине, а также министерствах здравоохранения, иностранных дел, обороны и государственных услуг и закупок.

Среди прочего, Цмоць в МИД Канады отвечала за разработку первой программы по безопасности в Украине после вторжения России в 2014 году, которая предусматривала поддержку запуска операции по обучению украинских военнослужащих UNIFIER.

Кроме того, как отмечает МИД Канады, Цмоць владеет украинским языком и имеет связи с украинской общиной и деловыми кругами в Украине и Канаде.

Темы: Канададипломатические отношенияУкраина
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