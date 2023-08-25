Оккупанты обстреляли Подолы на Харьковщине: ранен мужчина

Один человек получил ранения в результате удара россиян по с. Подолы Купянского района Харьковщины утром 25 августа.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Офис генпрокурора в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Утром, в 6:30, враг обстрелял с. Подолы Купянского района. Получил ранения и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина".

Фото прокуратуры

Детали: В ОГП отметили, что оккупанты, вероятно, ударили из РСЗО. Повреждены жилые дома.

Фото Прокуратуры



