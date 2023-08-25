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Оккупанты обстреляли Подолы на Харьковщине: ранен мужчина

Ирина БалачукПятница, 25 августа 2023, 10:14
Оккупанты обстреляли Подолы на Харьковщине: ранен мужчина
Фото прокуратуры

Один человек получил ранения в результате удара россиян по с. Подолы Купянского района Харьковщины утром 25 августа.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Офис генпрокурора в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Утром, в 6:30, враг обстрелял с. Подолы Купянского района. Получил ранения и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина". 

 
Фото прокуратуры

Детали: В ОГП отметили, что оккупанты, вероятно, ударили из РСЗО. Повреждены жилые дома. 

 
Фото Прокуратуры 


 

Темы: Харьковская областьвойна
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