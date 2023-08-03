Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киеву и ряду областей угрожала атака вражеских БпЛА

"Украинская правда"Четверг, 3 августа 2023, 01:10
Киеву и ряду областей угрожала атака вражеских БпЛА
фото: Getty Images

Около часа ночи 3 августа Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских дронов в Киевской и ряде других областей.

Источник: Воздушные силы,карта воздушных тревог, КГВА

Дословно: "Киевская область – угроза применения ударных БпЛА".

Детали: В 00:49 в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее об угрозе атаки ударными БпЛА сообщили в Черниговской области.

В час ночи о такой же угрозе было сообщено в Сумской области.

Воздушная тревога также была объявлена в Киеве, Черкасской, Полтавской областях, где тоже существует угроза вражеских дронов.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!" - отметили в КГВА.

Обновлено: В 02:47 отбои тревоги начались из Полтавской, Черкасской, Сумской областей.

В 03:39 тревогу отменили в Черниговской области.

В 04:08 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения врагом ударных БпЛА в Киевской и Черниговской областях.

Темы: воздушная тревогаКиевская областьВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
воздушная тревога
Воздушные силы за ночь уничтожили 22 дрона: 15 "Шахедов" и 7 разведывательных
Воздушники предупреждали об активности вражеской авиации на юго-восточном направлении
На подступах к Киеву работала ПВО – КГВА
Последние новости
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
Все новости...
Реклама: