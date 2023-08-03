Киеву и ряду областей угрожала атака вражеских БпЛА

Около часа ночи 3 августа Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских дронов в Киевской и ряде других областей.

Источник: Воздушные силы,карта воздушных тревог, КГВА

Дословно: "Киевская область – угроза применения ударных БпЛА".

Детали: В 00:49 в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

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Ранее об угрозе атаки ударными БпЛА сообщили в Черниговской области.

В час ночи о такой же угрозе было сообщено в Сумской области.

Воздушная тревога также была объявлена в Киеве, Черкасской, Полтавской областях, где тоже существует угроза вражеских дронов.

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"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!" - отметили в КГВА.

Обновлено: В 02:47 отбои тревоги начались из Полтавской, Черкасской, Сумской областей.

В 03:39 тревогу отменили в Черниговской области.

В 04:08 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения врагом ударных БпЛА в Киевской и Черниговской областях.