Киеву и ряду областей угрожала атака вражеских БпЛА
Около часа ночи 3 августа Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских дронов в Киевской и ряде других областей.
Источник: Воздушные силы,карта воздушных тревог, КГВА
Дословно: "Киевская область – угроза применения ударных БпЛА".
Детали: В 00:49 в Киевской области была объявлена воздушная тревога.
Ранее об угрозе атаки ударными БпЛА сообщили в Черниговской области.
В час ночи о такой же угрозе было сообщено в Сумской области.
Воздушная тревога также была объявлена в Киеве, Черкасской, Полтавской областях, где тоже существует угроза вражеских дронов.
"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!" - отметили в КГВА.
Обновлено: В 02:47 отбои тревоги начались из Полтавской, Черкасской, Сумской областей.
В 03:39 тревогу отменили в Черниговской области.
В 04:08 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения врагом ударных БпЛА в Киевской и Черниговской областях.