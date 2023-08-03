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Захватчики свозят студентов из России для пропаганды на ВОТ – сопротивление

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 августа 2023, 06:02
Захватчики свозят студентов из России для пропаганды на ВОТ – сопротивление
Фото: rospoint.ukr.net/Depositphotos

В ЦНС сообщают, что в оккупированные города захватчики завозят студентов для пропаганды среди молодежи.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Особое внимание оккупанты уделяют промывке мозгов молодежи на временно оккупированных территориях.

Так, оккупанты создали "студенческие трудовые отряды", которые существуют преимущественно в пропагандистских видео и сформированы из россиян. Отряды "работают" в разрушенных самими оккупантами городах – Лисичанск, Мариуполь, Северодонецк".

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Детали: По данным сопротивления, приезжие из России студенты проводят в захваченных городах семинары и "молодежные форумы", при поддержке "Росмолодежи" - оккупационной структуры, которая занимается децентрализацией "молодежных движений", большинство которых мимикрируют под волонтерские.

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Темы: Росcияоккупацияпропаганда
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