Из-за обстрелов РФ за сутки 2 человека погибли, 14 ранены

обстрел маршрутки в Херсоне, фото из Telegram главы ОП Андрея Ермака

В результате российских обстрелов за сутки по меньшей мере два человека погибли, 14 получили ранения.

Источник: ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Исправлено: Ранее сообщалось о по меньшей мере 11 раненых. Добавлено раненых в результате утреннего обстрела маршрутки в Херсоне и центра города.

Детали: В Киевской области ночная тревога продолжалась более трех часов. Попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. По предварительной информации, падений обломков нет. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений. Данные уточняются.

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Черниговщина: за сутки - 6 обстрелов (42 взрыва). Враг использовал минометы и артиллерию.

Россияне попали по Семеновскому обществу Новгород-Северского района: были обстрелы в направлении сел Тимоновичи, Михальчина Слобода, Карповичи, Леонивка; и Сновское общество Корюковского района: стреляли в направлении села Клюсы. Без потерь и разрушений.

Сумщина: ночью и утром врагом осуществлено 2 обстрела. Зафиксировано 15 взрывов, обстреляны 2 населенных пункта в Краснопольской и Юнаковской громадах; россияне били из минометов и РСЗО.

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Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

В среду в течение дня было совершено 35 вражеских обстрелов. Зафиксировано 206 взрывов.

Обстреляно 35 населенных пунктов в 8 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманской, Середино-Будской, Великописаревской, Новослободской.

Краснопольская громада: повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль. Эсманская громада: повреждено дорожное покрытие. Другие данные о последствиях уточняются.

Днепропетровщина: два района Днепропетровщины терроризировал враг ночью - Никопольский и Синельниковский.

В первом - дважды целился по Червоногригорьевской громаде. Применял тяжелую артиллерию. Выпустил более полутора десятков снарядов. Повреждены 4 частных дома, сети одного из транспортных предприятий и линии электропередач, школа.

По образовательному учреждению агрессор ударил и в Покровской громаде Синельниковского района. Оно частично разрушено. Местные жители не пострадали.

В среду россияне из тяжелой артиллерии трижды попали по Никополю и Марганецкой громаде. В районном центре побили 2 частных дома. Повредили линии электропередач.

Запорожская: враг продолжает наносить удары по области: за минувшие сутки зафиксировано 80 обстрелов по 21 населенному пункту.

Артиллерийские удары пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Новодаровки, Красного, Левадного, Волшебного, Новоандреевки, Щербаков, Преображенки, Белогорья, Малиновки, Гуляйпольского, Малой Токмачки, Степногорска, Каменского, Степного, Малых Щербаков, Пятихаток и Павловки. военные рф осуществили 5 обстрелов из РСЗО по Новодаровке, Белогорью и Степному, атаковали БПЛА Чаровное, Новоандреевку, Малые Щербаки и Павловку, нанесли 2 авиационных удара по Орехову и Пятихаткам и ракетный удар по Михайло-Лукашево.

Из-за вражеского артиллерийского обстрела по Преображенке погибла 58-летняя женщина. Поступило 42 сообщения о разрушении жилых домов, складских и хозяйственных помещений, а также объектов инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казачьей Лопани Харьковского района. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимофеевка Богодуховского района, Ветеринарное Харьковского района, Охримовка и Петропавловка Чугуевского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Новомлинск, Фиголевка, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск.

В с. Яворское Изюмского района во время проведения разминирования поля подорвался трактор на дистанционном управлении. Пострадавших нет.

Луганщина: в среду удары с неба россияне направили по Белогоровке. Артиллерийскому давлению от оккупантов подверглись Невская и та же Белогоровка. За сутки противник совершил 120 обстрелов (572 снарядов).

Донецкая область: за прошедшие сутки россияне совершили 20 обстрелов населенных пунктов области: Авдеевка, Славянск, Железное, Торецк, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, с.Благодатное, с.Богдановка, с.Мирное, с.Мемрик, с.Новобахмутовка.

Повреждены 18 жилых домов (из них 6 - многоквартирных), 6 гражданских автомобилей, здание бывшего предприятия "НИИВН", ЛЭП, автомойка, посудный цех.

В Донецкой области за сутки: один человек погиб, 5 раненых.

Николаевщина: в среду в течение дня вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады и побережью г. Очаков. Пострадавших нет.

Херсонщина: утром российская армия обстреляла центр города Херсона. Есть раненые. За сутки по области противник совершил 55 обстрелов: (264 снаряда), из них по г. Херсон - 8 обстрелов (72 снаряда).

Врагом попали в районы 27 населенных пунктов области; помещения банков "Укрсиббанка" и "Кредобанка" (г. Херсон); территорию следственного изолятора (г. Херсон); помещение Почетного консульства Греческой республики (г. Херсон).

Ночью 2 августа российская армия снова атаковала центральную часть Херсона; оккупанты ударили по жилому кварталу. Враг в очередной раз прицельно бил по домам горожан. В местах попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Ранения получили два человека. В среднем состоянии тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.

Утром обстрелы центра города Херсона продолжились. Оккупанты ударили по банковскому помещению, а также дому 78-летней херсонки. Здание получило повреждения, чудом женщина не пострадала.

Во время повторного обстрела утром 3 августа пострадали четверо спасателей..