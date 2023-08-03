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В Одессе задержали юрисконсульта "партии Шария": работал на российскую разведку

Ирина БалачукЧетверг, 3 августа 2023, 10:35
В Одессе задержали юрисконсульта партии Шария: работал на российскую разведку
Фото СБУ

Юрисконсульта "партии Шария", который работал на российскую военную разведку, задержали в Одессе.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Контрразведка СБУ провела в Одессе многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержан еще один агент главного управления генштаба ВСУ РФ (более известного как ГРУ).

Он передавал агрессору цели для воздушных ударов по городу, отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО, отчитывался о последствиях "прилетов" ракет и ударов дронами-камикадзе". 

 
фото СБУ

Детали: Сообщается, что злоумышленник является частным юристом, который ранее был помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции "партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области.

После полномасштабного вторжения России он вместе с женой выехал во временно оккупированный Симферополь и по собственному желанию пошел в так называемый "военный комиссариат Крыма". 

 
фото сбу 

Одессита завербовал кадровый сотрудник 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского ГРУ Григорий Иванов, который работал под прикрытием и представился сотрудником ФСБ.

Злоумышленник согласился работать на РФ, получил оперативный псевдоним "Diezel" и 500 долларов "аванса" за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

После этого фигурант вернулся в Одессу для сбора разведданных. 

 
фото СБУ

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Также контрразведка СБУ идентифицировала жену предателя, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге и тоже сотрудничает с российским ГРУ, получая ежемесячную плату.

Темы: СБУОдессагосизмена
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