В Одессе задержали юрисконсульта "партии Шария": работал на российскую разведку

Юрисконсульта "партии Шария", который работал на российскую военную разведку, задержали в Одессе.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Контрразведка СБУ провела в Одессе многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержан еще один агент главного управления генштаба ВСУ РФ (более известного как ГРУ).

Он передавал агрессору цели для воздушных ударов по городу, отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО, отчитывался о последствиях "прилетов" ракет и ударов дронами-камикадзе".

фото СБУ

Детали: Сообщается, что злоумышленник является частным юристом, который ранее был помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции "партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области.

После полномасштабного вторжения России он вместе с женой выехал во временно оккупированный Симферополь и по собственному желанию пошел в так называемый "военный комиссариат Крыма".

фото сбу

Одессита завербовал кадровый сотрудник 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского ГРУ Григорий Иванов, который работал под прикрытием и представился сотрудником ФСБ.

Злоумышленник согласился работать на РФ, получил оперативный псевдоним "Diezel" и 500 долларов "аванса" за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

После этого фигурант вернулся в Одессу для сбора разведданных.

фото СБУ

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Также контрразведка СБУ идентифицировала жену предателя, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге и тоже сотрудничает с российским ГРУ, получая ежемесячную плату.