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МИД Польши пригласило посла Украины на разговор для выяснения причин напряжения между государствами

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 3 августа 2023, 15:35
МИД Польши пригласило посла Украины на разговор для выяснения причин напряжения между государствами
Фото: Getty Images

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик рассказал, что внешнеполитическое ведомство пригласило на разговор посла Украины Василия Зварича с целью "выяснить причины того напряжения, которое сегодня есть в польско-украинских отношениях".

Источник: Мулярчик в эфире Польського радіо, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Мулярчика, целью приглашения посла на разговор является "выяснить причины того напряжения, которое сегодня имеет место в польско-украинских отношениях". Он подчеркнул, что напряжение вызвано "не польской стороной".

Чиновник добавил, что Варшава не хочет вступать в спор с Киевом, "потому что от этого спора извлекут пользу другие, кому выгодно, чтобы между министрами Польши и Украины было напряжение".

"Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наша работа была слаженной. У нас есть общие интересы и общие цели", – подчеркнул Мулярчик.

Что предшествовало:

  • Во вторник посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД в Киеве из-за заявлений руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации президента Дуды Марчина Пшидача.
  • В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет". Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.
  • Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел из-за высказываний Пшидача.
  • В то же время Польша также объявила о вызове посла Украины Василия Зварича.

Темы: УкраинаПольшадипломатические отношения
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