МИД Польши пригласило посла Украины на разговор для выяснения причин напряжения между государствами
Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик рассказал, что внешнеполитическое ведомство пригласило на разговор посла Украины Василия Зварича с целью "выяснить причины того напряжения, которое сегодня есть в польско-украинских отношениях".
Источник: Мулярчик в эфире Польського радіо, передает "Европейская правда"
Детали: По словам Мулярчика, целью приглашения посла на разговор является "выяснить причины того напряжения, которое сегодня имеет место в польско-украинских отношениях". Он подчеркнул, что напряжение вызвано "не польской стороной".
Чиновник добавил, что Варшава не хочет вступать в спор с Киевом, "потому что от этого спора извлекут пользу другие, кому выгодно, чтобы между министрами Польши и Украины было напряжение".
"Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наша работа была слаженной. У нас есть общие интересы и общие цели", – подчеркнул Мулярчик.
Что предшествовало:
- Во вторник посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД в Киеве из-за заявлений руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации президента Дуды Марчина Пшидача.
- В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет". Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.
- Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел из-за высказываний Пшидача.
- В то же время Польша также объявила о вызове посла Украины Василия Зварича.