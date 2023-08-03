Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Польши пригласило посла Украины на разговор для выяснения причин напряжения между государствами

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 3 августа 2023, 15:35
МИД Польши пригласило посла Украины на разговор для выяснения причин напряжения между государствами
Фото: Getty Images

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик рассказал, что внешнеполитическое ведомство пригласило на разговор посла Украины Василия Зварича с целью "выяснить причины того напряжения, которое сегодня есть в польско-украинских отношениях".

Источник: Мулярчик в эфире Польського радіо, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Мулярчика, целью приглашения посла на разговор является "выяснить причины того напряжения, которое сегодня имеет место в польско-украинских отношениях". Он подчеркнул, что напряжение вызвано "не польской стороной".

Чиновник добавил, что Варшава не хочет вступать в спор с Киевом, "потому что от этого спора извлекут пользу другие, кому выгодно, чтобы между министрами Польши и Украины было напряжение".

Реклама:

"Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наша работа была слаженной. У нас есть общие интересы и общие цели", – подчеркнул Мулярчик.

Что предшествовало:

  • Во вторник посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД в Киеве из-за заявлений руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации президента Дуды Марчина Пшидача.
  • В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет". Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.
  • Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел из-за высказываний Пшидача.
  • В то же время Польша также объявила о вызове посла Украины Василия Зварича.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УкраинаПольшадипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Закупки Минобороны: СМИ выяснили, как летние куртки для бойцов втридорога превратились в "зимние"

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Все новости...
Украина
Папа встретился с украинской молодежью и помолился за "страждущую" Украину
Эстония передала Украине помощь для подводного разминирования
На юге Украины наступательные действия замедляет отрастание подлеска – Британская разведка
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: