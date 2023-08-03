МИД Польши пригласило посла Украины на разговор для выяснения причин напряжения между государствами

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик рассказал, что внешнеполитическое ведомство пригласило на разговор посла Украины Василия Зварича с целью "выяснить причины того напряжения, которое сегодня есть в польско-украинских отношениях".

Источник: Мулярчик в эфире Польського радіо, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Мулярчика, целью приглашения посла на разговор является "выяснить причины того напряжения, которое сегодня имеет место в польско-украинских отношениях". Он подчеркнул, что напряжение вызвано "не польской стороной".

Чиновник добавил, что Варшава не хочет вступать в спор с Киевом, "потому что от этого спора извлекут пользу другие, кому выгодно, чтобы между министрами Польши и Украины было напряжение".

"Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наша работа была слаженной. У нас есть общие интересы и общие цели", – подчеркнул Мулярчик.

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