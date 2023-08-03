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ЕС ввел санкции против пропагандистов, судей и тюремщиков режима Лукашенко

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 3 августа 2023, 18:49
ЕС ввел санкции против пропагандистов, судей и тюремщиков режима Лукашенко
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES

Совет Европейского Союза одобрил санкции против 38 физических и трех юридических лиц из Беларуси в связи с ухудшением ситуации с правами человека в этой стране.

Источник: "Европейская правда", которая цитирует сообщение Совета ЕС

Детали: Подсанкционные белорусские граждане и компании несут ответственность за серьезные нарушения прав человека и способствуют репрессиям против гражданского общества и демократических сил в Беларуси, объясняют в Брюсселе.

Санкционные списки пополнились, среди прочего, сотрудниками пенитенциарных учреждений РБ, причастными к пыткам и жестокому обращению с заключенными, пропагандистами и судьями, причастными к преследованию демократической оппозиции, активистов и журналистов.

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В черный список также попали три государственных предприятия Беларуси, которые приняли меры против работников или уволили их за участие в мирных протестах и забастовках, и белорусский государственный нефтехимический конгломерат "Белнефтехим".

Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь применяются к 233 физическим и 37 юридическим лицам. Их активы в Евросоюзе подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

Кроме того, как уже сообщалось, Совет Евросоюза расширил запрет на экспорт в Беларусь ряда критических товаров и технологий, которые способствуют укреплению военного и технологического потенциала Беларуси. Также введен дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а еще - товаров и технологий, которые могут использовать в авиации и космической отрасли.

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Ограничительные меры в отношении Минска из-за его участия в войне России против Украины в Брюсселе обсуждали в течение нескольких месяцев. В то же время глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис настаивает на дальнейшем усилении санкций против Беларуси.

Темы: санкцииБеларусьвойна
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