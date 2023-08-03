Во время российского обстрела в Херсоне ранен волонтер из Норвегии
Четверг, 3 августа 2023, 20:25
Во время вражеского обстрела в Херсоне получил ранение волонтер из Норвегии, мужчину госпитализировали.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Детали: Около 16:50 российская армия вновь атаковала центральную часть города.
Сообщается, что легкие ранения получил волонтер. Его госпитализировали в местную больницу.
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Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизни пока ничего не угрожает.
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