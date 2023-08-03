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Посол Франции посетил подразделение, которое использует франко-итальянскую систему ПВО

Четверг, 3 августа 2023, 20:31
Посол Франции посетил подразделение, которое использует франко-итальянскую систему ПВО
Фото: BFM-TV

Французский посол в Украине Этьен де Понсен посетил одно из украинских подразделений, которое использует франко-итальянскую систему противовоздушной обороны SAMP/T для защиты от российских атак.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на твит посла

Детали: "Я посетил украинское подразделение, которое использует франко-итальянскую систему SAMP-T. Эта система помогает защищать население и войска Украины от атак российских беспилотников и ракет", – отметил де Понсен.

Он добавил, что у него состоялся "искренний обмен мнениями" с военными, и назвал SAMP/T "подтверждением поддержки Франции в борьбе с российским агрессором".

"Спасибо Военно-воздушным силам Украины", – подытожил дипломат.

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SAMP/T-MAMBA – это первая в Европе противоракетная система большой дальности. Она может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 до 100 километров и баллистические ракеты на дальности от 3 до 25 километров, высота поражения – до 25 километров.

SAMP/T разработал европейский консорциум Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Система стоит на вооружении в Италии, Франции и Сингапуре.

Передача Украине системы SAMP/T состоялась в рамках шестого пакета военной помощи Италии, объявленного в феврале этого года, по согласованию с Францией. Впервые это в июне официально подтвердил французский президент Эмманюэль Макрон.

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