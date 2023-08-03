Зеленский: Штурмы врага очень жестокие, но Силы обороны доминируют
Четверг, 3 августа 2023, 21:29
Президент Владимир Зеленский информировал, что на фронте продолжаются ожесточенные бои, но Силы обороны доминируют.
Источник: глава государства в соцсетях
Прямая речь: "Фронт. Бои - тяжелые. Оккупанты всеми силами пытаются остановить наших ребят. Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления, южные направления - всюду непросто. Но, чтобы ни делал враг, именно украинская сила доминирует. И я благодарю за это каждого и каждую на фронте!"
Детали: Президент особо отметил бойцов 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии и воинов Измаильского пограничного отряда.
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