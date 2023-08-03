Россия уже выпустила по Украине по меньшей мере 1961 "Шахед"

Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила против Украины уже по меньшей мере 1961 беспилотник "Шахед".

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "В целом террористы уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 "Шахед", и значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все.

Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО".

Предыстория: