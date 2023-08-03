Россия уже выпустила по Украине по меньшей мере 1961 "Шахед"
Четверг, 3 августа 2023, 21:49
Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила против Украины уже по меньшей мере 1961 беспилотник "Шахед".
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "В целом террористы уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 "Шахед", и значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все.
Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО".
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Предыстория:
- Ночью 2 августа Воздушные силы сбили 23 дрона-камикадзе "Шахед", которые российские оккупанты запустили по Украине, однако часть беспилотников поразила портовую инфраструктуру Одесской области.