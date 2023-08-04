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Силы обороны поразили 12 районов сосредоточения оккупантов – сводка

Ольга ГлущенкоПятница, 4 августа 2023, 06:52
Силы обороны поразили 12 районов сосредоточения оккупантов – сводка
фото Генштаба

За прошедшие сутки украинские защитники с неба и земли нанесли удары по 12 районам сосредоточения врагов.

Источник: Генштаб

Детали: За прошедшие сутки российская федерация нанесла удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. ПВО все 15 вражеских дронов были уничтожены.

Также враг нанес 1 ракетный, 57 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

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За прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова и Веселого Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности это Карповичи, Тимоновичи и Леонивка Черниговской области; Сопич, Кучеровка, Павловка, Мирополье, Краснополье Сумской области и Гурьев Казачок, Высокая Яруга, Волчанск, Варваровка и Бологовка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Купянск и Кучеровка Харьковской области.

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На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиационные удары в районе Часового Яра, Ивановского и Дружбы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Григорьевка, Часов Яр, Клещеевка, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского. Артиллерийским обстрелам подверглись Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки и Марьинки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Макаровки и села Ровнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Временка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районе Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Степногорск Запорожской области и Никополь Днепропетровской обсласти.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Шевченковка, Республиканец, Берислав, Садовое, Херсон и Днепровское Херсонской области и Дмитровка и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, 2 средства противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов врага.

Темы: войнаГенштаб
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