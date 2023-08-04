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Защитники уничтожили еще 640 оккупантов, 19 артсистем и 27 БпЛА врага

Ольга ГлущенкоПятница, 4 августа 2023, 07:54
Защитники уничтожили еще 640 оккупантов, 19 артсистем и 27 БпЛА врага
украинские военные, фото Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 640 захватчиков, 27 БпЛА и 19 артсистем врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 04.08.23 ориентировочно:

  • личного состава ‒ около 248490 (+640) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4228 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8249 (+15) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 4911 (+19) ед,
  • РСЗО ‒ 704 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 466 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 311 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4104 (+27),
  • крылатых ракет ‒ 1347 (+0) ед,
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7392 (+20) ед,
  • специальной техники ‒ 724 (+3) ед.

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Темы: война
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