Защитники уничтожили еще 640 оккупантов, 19 артсистем и 27 БпЛА врага
Пятница, 4 августа 2023, 07:54
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 640 захватчиков, 27 БпЛА и 19 артсистем врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 04.08.23 ориентировочно:
- личного состава ‒ около 248490 (+640) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4228 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8249 (+15) ед,
- артиллерийских систем ‒ 4911 (+19) ед,
- РСЗО ‒ 704 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 466 (+1) ед,
- самолетов ‒ 315 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 311 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4104 (+27),
- крылатых ракет ‒ 1347 (+0) ед,
- кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7392 (+20) ед,
- специальной техники ‒ 724 (+3) ед.
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