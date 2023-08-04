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В Полтаве снесли памятник советскому Генералу Зигину

Станислав ПогориловПятница, 4 августа 2023, 11:35
В Полтаве снесли памятник советскому Генералу Зигину
Фото: "Суспільне"

Памятник советскому генералу времен Второй мировой войны Алексей Зыгин был демонтирован в Полтаве.

Источник: "Суспільне", "Суспільне Полтава"

Детали: Работы по снятию монумента Зигину начали около 9 утра.

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Для этого работники коммунального предприятия "Декоративные культуры" использовали специальную технику.

После демонтажа памятника коммунальщики убрали надпись "От трудящихся Полтавы".

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Фото: "Суспільне Полтава"

Решение о демонтаже этого памятника, а также монументов в честь советского военного Николая Ватутина и российского писателя Александра Пушкина было принято 24 июля на заседании исполнительного комитета городского совета. За это проголосовали 21 член исполкома. Демонтаж должны были провести в течение 7 рабочих дней.

27 июля коммунальщики убрали памятники Пушкину и Ватутину. Для монумента Зигину было необходимо другое оборудование из-за его высоты и размера.

Справка: Алексей Зыгин – советский военный времен Второй мировой войны, генерал-лейтенант. Погиб, взорвавшись на мини в 1943 году, похоронен в Петровском парке в Полтаве. В Институте национальной памяти отрицают, что он освобождал Полтавщину.

Темы: декоммунизацияПолтава
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