В Польше раскритиковали политику отношений с Украиной: государство истекает кровью

Бывший польский министр иностранных дел Яцек Чапутович подверг критике политику польского государства в отношениях с Украиной, по его словам Варшава ведет "политику гиен и шакалов".

Источник: Чапутович в эфире Polsat News, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Есть государства сильные, как львы, есть государства хитрые, как лисы, а есть государства, как гиены и шакалы. И мы ведем такую политику гиен и шакалов".

Детали: Он подчеркнул, что когда сам приезжал в Украину, все украинцы, которых он встречал, выражали благодарность полякам.

"Страна истекает кровью, а Польша в это время требует счет", – добавил Чапутович.

Заявление Чапутовича возмутило действующего главу МИД Збигнева Рау, который отметил, что его высказывания "вызывают категорическое возражение".

"Потому что это радикально противоречит как фактам, так и духу нашей дипломатической службы, которая объединила поколения польских дипломатов. Лояльность – это добродетель свободного человека, а верность обществу и государству – обязанность каждого гражданина, особенно государственного служащего высокого ранга", – говорится в заявлении Рау, которое приводит пресс-служба МИД Польши.

К спору также присоединился еще один бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который сейчас является депутатом Европарламента от партии "Право и справедливость".

"И этот тип пришел мне на смену! Стоило ли оно того?", – спросил он в социальных сетях, имея в виду Чапутовича.

Ващиковский в эфире TVN 24 также отметил, что когда речь идет о польской политике, "мы имеем собственные интересы, которые нужно преследовать".

"Нельзя проводить политику в отношении Украины вопреки или в ущерб собственным интересам. Украинцы этого не понимают. Они не понимают, что даже если они войдут в Союз, то годами будут подвергаться ограничениям, лимитам, квотам...Поэтому украинцев нужно учить этой Европе, рассказывать, объяснять, как выглядит бизнес и конкуренция, если они хотят войти в ЕС", – сказал Ващиковский.

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