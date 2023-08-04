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Правительство Болгарии одобрило предоставление Украине 100 БТРов

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 16:59
Правительство Болгарии одобрило предоставление Украине 100 БТРов
Иллюстративное фото Getty Images

Болгарское правительство на своем заседании одобрило проект соглашения между министерствами внутренних дел Болгарии и министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении нашей стране 100 бронетранспортеров советского образца.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответсвующее решение правительства

Детали: Решение правительства Болгарии предусматривает, что глава МВД страны Калин Стоянов уполномочен провести переговоры с украинской стороной о заключении соглашения, "при условии его дальнейшей ратификации".

Кроме того, соглашение о передаче бронетранспортеров Украине временно будет применяться "с даты подписания до вступления в силу". Это означает, что сама передача может начаться еще до ратификации соглашения в парламенте Болгарии.

Что предшествовало:

  • Парламентское большинство в Болгарии одобрило предоставление Украине дополнительной военной помощи в форме около 100 бронетранспортеров советского образца еще 21 июля.
  • БТРы находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Дополнительная помощь также может быть установлена в отдельном межправительственном соглашении между Киевом и Софией.
  • Это первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.
  • В конце июня Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают.

Темы: БолгарияУкраинаоружиевойна
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