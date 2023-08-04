Правительство Болгарии одобрило предоставление Украине 100 БТРов

Болгарское правительство на своем заседании одобрило проект соглашения между министерствами внутренних дел Болгарии и министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении нашей стране 100 бронетранспортеров советского образца.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответсвующее решение правительства

Детали: Решение правительства Болгарии предусматривает, что глава МВД страны Калин Стоянов уполномочен провести переговоры с украинской стороной о заключении соглашения, "при условии его дальнейшей ратификации".

Кроме того, соглашение о передаче бронетранспортеров Украине временно будет применяться "с даты подписания до вступления в силу". Это означает, что сама передача может начаться еще до ратификации соглашения в парламенте Болгарии.

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