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"Коперфильды" украинского разлива: мужчины пересекали границу в тайнике авто

Валентина РоманенкоПятница, 4 августа 2023, 17:20
Коперфильды украинского разлива: мужчины пересекали границу в тайнике авто
фото ГПСУ

Пограничники разоблачили 4-х мужчин призывного возраста, которые прятались в специально изготовленном тайнике микроавтобуса.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Сообщается, что на днях военнослужащие оперативного подразделения Черновицкого пограничного отряда совместно с представителями военной контрразведки СБУ, имея данные от оперативников, в 300 метрах от государственной границы остановили грузовой микроавтобус.

Им управлял местный житель, который утверждал, что никакого груза в его машине нет. Однако, в ходе углубленной проверки транспортного средства, пограничники обнаружили специально оборудованный тайник. В тайнике действительно не было груза, однако прятались четверо мужчин призывного возраста.

Во время дальнейших мероприятий правоохранители выяснили, что водитель пообещал им, что довезет в Молдову в объезд пунктов пропуска за денежное вознаграждение в размере 4000 долларов с каждого.

Задержанных доставили в пограничное подразделение и составили протоколы об административных правонарушениях.

В отношении организатора незаконной переправки лиц через государственную границу в Нацполицию направлено сообщение по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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