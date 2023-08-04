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Новый выпуск "УП.Чат": скандалы "слуг", проблемы с аптечками ВСУ, напряжение между Украиной и Польшей

"Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 18:46
Новый выпуск УП.Чат: скандалы слуг, проблемы с аптечками ВСУ, напряжение между Украиной и Польшей
Фото: УП

Новый выпуск "УП.Чат": скандалы "слуг", проблемы с аптечками ВСУ, напряжение между Украиной и Польшей

Участники нового выпуска "УП.Чат" обсудили:

- Почему после отдыха за границей во время войны "слуга народа" Юрий Аристов потерял мандат, а Богдан Торохтий нет?  

- Для чего власть говорит о возможности выборов во время войны, если Конституция их проведения при таких условиях не предусматривает?

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- Какую ответственность должно понести Командование Медицинских сил ВСУ за некачественные аптечки для фронта и препятствование в предоставлении права парамедикам переливать кровь на этапе эвакуации раненых?

Детали: В разговоре приняли участие главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, ее заместитель Евгений Будерацкий, журналистка УП София Середа и военкор проекта Bihus.info Анна Калюжная.

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Темы: армияПольша
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