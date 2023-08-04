Оборудование для разминирования и разведсистемы: Германия рассказала о новой помощи Киеву

Правительство Германии обновило перечень военной помощи, которую страна предоставляет Украине для противостояния полномасштабному вторжению российского агрессора.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Из обновленного 4 августа перечня следует, что Украина за последнюю неделю получила два танка для разминирования WISENT 1 в дополнение к четырем, переданным ранее и 11 противоминных плугов для танков Т-72.

Также среди военной помощи - пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE (о них сообщалось еще в феврале), три разведывательных беспилотника Vector, пять мобильных антенно-башенных комплексов и девять машин для охраны границы.

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В немецком правительстве отчитались и о передаче Украине двух самоходных гаубиц Zuzana 2 в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией и Норвегией.

Кроме того, в Берлине обновили перечень помощи, которую планируется предоставить.

В нее входят - 40 боевых машин пехоты Marder, еще шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, семь мобильных, дистанционно управляемых и защищенных комплексов разминирования, пять мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE и еще 18 тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов.

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Что предшествовало: На прошлой неделе Германия сообщила о новой партии военной помощи для Украины, которая содержала зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним.