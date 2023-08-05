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Из-за нехватки медиков на оккупированную Херсонщину прибыли "гастролеры" из Петербурга – ЦНС

Суббота, 5 августа 2023, 02:54
Из-за нехватки медиков на оккупированную Херсонщину прибыли гастролеры из Петербурга – ЦНС
ОККУПАНТ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С GETTY IMAGES

Захватчики пытаются преодолеть дефицит медицинского персонала на оккупированных территориях Херсонской области, завезя российских врачей из Санкт-Петербурга.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Большинство местных врачей отказались сотрудничать с врагом и покинули регион. Враг завозит на временно оккупированные территории своих врачей, в частности на Херсонщину. Так, в Каховку прибыли российские врачи из одной из больниц Санкт-Петербурга.

Группа этих гастролеров фактически зарабатывает средства, поскольку получает надбавку за работу в зонах военных действий. Ранее эти врачи работали в оккупированной Сирии".

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