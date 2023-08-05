Из-за нехватки медиков на оккупированную Херсонщину прибыли "гастролеры" из Петербурга – ЦНС

Захватчики пытаются преодолеть дефицит медицинского персонала на оккупированных территориях Херсонской области, завезя российских врачей из Санкт-Петербурга.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Большинство местных врачей отказались сотрудничать с врагом и покинули регион. Враг завозит на временно оккупированные территории своих врачей, в частности на Херсонщину. Так, в Каховку прибыли российские врачи из одной из больниц Санкт-Петербурга.

Группа этих гастролеров фактически зарабатывает средства, поскольку получает надбавку за работу в зонах военных действий. Ранее эти врачи работали в оккупированной Сирии".