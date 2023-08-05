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Враг продолжает использовать учебные заведения для размещения личного состава – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 5 августа 2023, 07:11
Враг продолжает использовать учебные заведения для размещения личного состава – Генштаб
Российские оккупанты. Иллюстративное фото Getty Images

В оккупированной Михайловке Запорожской области враг разместил около 100 своих военнослужащих на территории школы.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.

Установлено, что в населенном пункте Михайловка Запорожской области на территории общеобразовательной школы зафиксировано размещение около 100 российских военнослужащих".

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Напомним: Российские оккупанты обустроили застенок на территории школы в поселке Великие Копани Херсонской области.

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Темы: Запорожская областьоккупацияРосcия
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