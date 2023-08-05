В Росморречфлоте рассказали о состоянии танкера после атаки дрона
Суббота, 5 августа 2023, 20:26
В российском Росморречфлоте заявили, что танкер "SIG" после атаки Украины находится на плаву, загрязнения окружающей среды нет.
Источник: Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в Telegram
Дословно: "Судно находится на плаву, поступления воды внутрь аварийного судна нет, машотделение задраено, загрязнения окружающей среды нет. Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке".
Детали: Сообщается, что до конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений.
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Сами работы планируется провести в воскресенье 6 августа после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины.
Предыстория:
- В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".
- На помощь танкеру отправилась группа спасателей из Новороссийска. Для буксировки судна в Керченский пролив прибыли два буксира.
- Не зафиксировано разлива топлива с танкера, утверждают российские медиа.
- Сообщалось, что танкер "SIG" получил пробоину в районе машинного отделения.
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