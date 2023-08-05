В Росморречфлоте рассказали о состоянии танкера после атаки дрона

В российском Росморречфлоте заявили, что танкер "SIG" после атаки Украины находится на плаву, загрязнения окружающей среды нет.

Источник: Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в Telegram

Дословно: "Судно находится на плаву, поступления воды внутрь аварийного судна нет, машотделение задраено, загрязнения окружающей среды нет. Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке".

Детали: Сообщается, что до конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений.

Сами работы планируется провести в воскресенье 6 августа после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины.

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