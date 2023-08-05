Зеленский поблагодарил тех, кто "приучает Россию к потерям"
Президент Владимир Зеленский отмечает, что для России наиболее ощутимыми являются наращивание Украиной силы и умение возвращать войну на территорию страны-агрессора.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Украина в этой войне победит. Мир в этой войне победит. Правда в этой войне победит. Главное, чтобы мы все в Украине и все в мире, кто ценит нормальную жизнь, работали на сто процентов без всякой остановки ради победы.
Наше единство, наше умение наращивать силу, а также умение возвращать войну туда, откуда она пришла. Именно это для России наиболее ощутимо".
Детали: Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины, ВМС и "каждого воина, кто восстанавливает справедливость и приучает Россию к потерям".
"Работаем и для того, чтобы еще больше достижений и возможностей было у нашей оборонной промышленности. Результаты есть, все их видят, и это – справедливые результаты, правильные. Которые показывают государству-агрессору, что такое его агрессия. Показывают не по телевизору, а именно там, откуда эта война пришла в Украину, в регион, в мир. Тот, кто несет другим проблемы, пусть сам чувствует, что такое проблемы", - подчеркнул президент.
Предыстория:
- В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".
- Он получил пробоину в районе машинного отделения.