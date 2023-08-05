Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский поблагодарил тех, кто "приучает Россию к потерям"

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 21:31
Зеленский поблагодарил тех, кто приучает Россию к потерям
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что для России наиболее ощутимыми являются наращивание Украиной силы и умение возвращать войну на территорию страны-агрессора.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Украина в этой войне победит. Мир в этой войне победит. Правда в этой войне победит. Главное, чтобы мы все в Украине и все в мире, кто ценит нормальную жизнь, работали на сто процентов без всякой остановки ради победы.

Наше единство, наше умение наращивать силу, а также умение возвращать войну туда, откуда она пришла. Именно это для России наиболее ощутимо".

Детали: Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины, ВМС и "каждого воина, кто восстанавливает справедливость и приучает Россию к потерям".

"Работаем и для того, чтобы еще больше достижений и возможностей было у нашей оборонной промышленности. Результаты есть, все их видят, и это – справедливые результаты, правильные. Которые показывают государству-агрессору, что такое его агрессия. Показывают не по телевизору, а именно там, откуда эта война пришла в Украину, в регион, в мир. Тот, кто несет другим проблемы, пусть сам чувствует, что такое проблемы", - подчеркнул президент.

Предыстория:

  • В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".
  • Он получил пробоину в районе машинного отделения.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Россияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые – Зеленский
Зеленский о встрече в Джидде: Представлены 42 страны, идут двусторонние переговоры
Президент обещает продолжить очистку власти: вспомнил военкомов и депутатов
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: