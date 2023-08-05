Зеленский поблагодарил тех, кто "приучает Россию к потерям"

Президент Владимир Зеленский отмечает, что для России наиболее ощутимыми являются наращивание Украиной силы и умение возвращать войну на территорию страны-агрессора.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Украина в этой войне победит. Мир в этой войне победит. Правда в этой войне победит. Главное, чтобы мы все в Украине и все в мире, кто ценит нормальную жизнь, работали на сто процентов без всякой остановки ради победы.

Наше единство, наше умение наращивать силу, а также умение возвращать войну туда, откуда она пришла. Именно это для России наиболее ощутимо".

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Детали: Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины, ВМС и "каждого воина, кто восстанавливает справедливость и приучает Россию к потерям".

"Работаем и для того, чтобы еще больше достижений и возможностей было у нашей оборонной промышленности. Результаты есть, все их видят, и это – справедливые результаты, правильные. Которые показывают государству-агрессору, что такое его агрессия. Показывают не по телевизору, а именно там, откуда эта война пришла в Украину, в регион, в мир. Тот, кто несет другим проблемы, пусть сам чувствует, что такое проблемы", - подчеркнул президент.

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