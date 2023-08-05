Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Украиной летят несколько групп "Шахедов"

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 22:58
Над Украиной летят несколько групп Шахедов
беспилотник Shahed, фото Getty Images

Над Николаевской областью зафиксировано движение нескольких групп ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Дословно ВС: "Несколько групп ударных БпЛА находятся над Николаевской областью, движутся в северо-западном направлении!".

Детали: Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных БПЛА на Николаевщине и Херсонщине. В этих регионах, а также в Донецкой области объявлена воздушная тревога.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о 9 беспилотниках над областью.

Позже Воздушные силы сообщили, что зафиксирован пуск третьей группы ударных БпЛА "Shahed".

В частности, беспилотник заметили между Кропивницким и Кременчугом.

Также группа "Шахедов" приближается к Кировоградской области.

Позже угроза "Шахедов" распространилась на Черкасскую и Винницкую области.

Темы: Николаевская областьбеспилотникивойнаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Николаевская область
На Николаевщине трактористы подорвались на кассетном снаряде, один погиб
На берегах Одесщины и Николаевщины взорвались мины, вынесенные штормом
Похищение патриотов, имитация расстрелов: СБУ задержала коллаборанта в Николаевской области
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: