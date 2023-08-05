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Над Украиной летят несколько групп "Шахедов"

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 22:58
Над Украиной летят несколько групп Шахедов
беспилотник Shahed, фото Getty Images

Над Николаевской областью зафиксировано движение нескольких групп ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Дословно ВС: "Несколько групп ударных БпЛА находятся над Николаевской областью, движутся в северо-западном направлении!".

Детали: Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных БПЛА на Николаевщине и Херсонщине. В этих регионах, а также в Донецкой области объявлена воздушная тревога.

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Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о 9 беспилотниках над областью.

Позже Воздушные силы сообщили, что зафиксирован пуск третьей группы ударных БпЛА "Shahed".

В частности, беспилотник заметили между Кропивницким и Кременчугом.

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Также группа "Шахедов" приближается к Кировоградской области.

Позже угроза "Шахедов" распространилась на Черкасскую и Винницкую области.

Темы: Николаевская областьбеспилотникивойнаВоздушные силы ВСУ
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