Россияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые – Зеленский

последствия удара по центру переливания крови на Харьковщине 5 августа, фото: Владимир Зеленский в Telegram

Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Купянской громаде на Харьковщине, есть погибшие и раненые.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Дословно: "Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская громада в Харьковской области. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования!

Наши спасатели ликвидируют пожар.

Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь".

Детали: Зеленский опубликовал фото пожара.