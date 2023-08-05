Россияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые – Зеленский
Суббота, 5 августа 2023, 23:04
Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Купянской громаде на Харьковщине, есть погибшие и раненые.
Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram
Дословно: "Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская громада в Харьковской области. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования!
Наши спасатели ликвидируют пожар.
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Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь".
Детали: Зеленский опубликовал фото пожара.