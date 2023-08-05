Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 23:04
Россияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые – Зеленский
последствия удара по центру переливания крови на Харьковщине 5 августа, фото: Владимир Зеленский в Telegram

Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Купянской громаде на Харьковщине, есть погибшие и раненые.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Дословно: "Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская громада в Харьковской области. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования!

Наши спасатели ликвидируют пожар.

Реклама:

Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь".

Детали: Зеленский опубликовал фото пожара.

Темы: Харьковская областьвойнаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоБПЛА снова атаковал Москву: поврежден "Экспоцентр"

США одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов – СМИ

Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал

Бывший полицейский организовал масштабный наркотрафик на Киевщине - СБУ

Россияне безуспешно идут в наступление на 5 направлениях, атаки возле Урожайного захлебываются – Генштаб

Вблизи Японии прошли 11 военных кораблей Китая и России

Все новости...
Россияне атаковали Украину "Кинжалами"
Россияне били по "Мотор Сичи" и по Хмельницкой области – Зеленский
В Староконстантинове Хмельницкой области после атаки РФ повреждены дома, выбиты окна
Над Украиной летят несколько групп "Шахедов"
Последние новости
06:16
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
05:43
Воздушники предупредили о ракетной опасности для двух областей
05:20
Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника на Москву
04:40
фото, видеоБПЛА снова атаковал Москву: поврежден "Экспоцентр"
03:49
Победа наступит, когда РФ полностью уберется из Украины – Госдеп США
03:21
Оккупанты за сутки 23 раза обстреляли Сумскую область: есть разрушения
02:47
Российские власти заявили о сбитии беспилотника над Белгородской областью
02:07
Посольство РФ проиллюстрировало "общие ценности" с Украиной фотографией антивоенного марша
01:23
Запорожье предупредили о ракетной опасности: возможны пуски С-300
00:59
США одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов – СМИ
Все новости...
Реклама: