Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 23:04
Россияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые – Зеленский
последствия удара по центру переливания крови на Харьковщине 5 августа, фото: Владимир Зеленский в Telegram

Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Купянской громаде на Харьковщине, есть погибшие и раненые.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Дословно: "Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская громада в Харьковской области. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования!

Наши спасатели ликвидируют пожар.

Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь".

Детали: Зеленский опубликовал фото пожара.

Темы: Харьковская областьвойнаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Россияне атаковали Украину "Кинжалами"
Россияне били по "Мотор Сичи" и по Хмельницкой области – Зеленский
В Староконстантинове Хмельницкой области после атаки РФ повреждены дома, выбиты окна
Над Украиной летят несколько групп "Шахедов"
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: