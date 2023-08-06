Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область: погиб мужчина
В течение 5 августа российские оккупанты совершили 15 вражеских обстрелов приграничных громад Сумской области, зафиксировано 119 взрывов, обстреляно 13 населенных пунктов в 7 громадах. Погиб местный житель, есть разрушения.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: В Краснопольской громаде зафиксирован минометный обстрел (16 взрывов).
По Белопольской громаде враг бил из артиллерии (13 взрывов) и гранатомета (19 взрывов).
В Юнаковской громаде зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
В Эсманской громаде также зафиксирован минометный обстрел (30 взрывов).
По Середино-Будской громаде враг бил из миномета (2 взрыва).
По Шалыгинской громаде россияне били из артиллерии (11 взрывов).
В Новослободской громаде зафиксированы артиллерийский обстрел (11 взрывов) и обстрел из гранатомета (14 взрывов).
В ОВА сообщили, что в результате обстрела погиб местный житель, повреждены частный жилой дом, летняя кухня.