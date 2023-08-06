ISW объяснил, как удары по военно-морским целям РФ способствуют украинскому контрнаступлению

Удары украинских сил по российским военно-морским целям, вероятно, являются частью целенаправленной кампании по перехвату, направленной на создание благоприятных условий для проведения более масштабных контрнаступательных операций, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Украинский морской беспилотник нанес в ночь с 3 на 4 августа удар по российскому десантному кораблю "Оленегорский горняк" класса "Ропуха". По словам представителя ГУР Андрея Юсова, повреждения корабля очень значительные. Он предположил, что корабль некоторое время не будет в строю.

Минобороны Великобритании сообщило, что на снимках корабля видно, что он кренится на 30-40 градусов, что свидетельствует либо о том, что несколько водонепроницаемых отсеков были пробиты ударом беспилотника, либо о том, что усилия экипажа по устранению повреждений были неэффективными. Министерство также сообщило, что "Оленегорский горняк" принадлежит Северному флоту РФ, но в последнее время переправлял военные и гражданские грузы между Россией и оккупированным Крымом в связи с перебоями в работе Керенского моста.

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Дословно ISW: "Предыдущие украинские усилия по перехвату были сосредоточены преимущественно на российских военных объектах на суше, но, похоже, что сейчас украинские силы расширяют свои усилия, включив в них и военно-морские цели как составную часть этих усилий.

Украинские официальные лица неоднократно заявляли о своей приверженности целенаправленной кампании по перехвату российских военных целей с целью ослабить российскую логистику и обороноспособность, чтобы создать благоприятные условия для будущих украинских контрнаступательных действий.

Таким образом, украинские силы продолжают создавать условия для будущих решающих операций с помощью кампании по перехвату, как они это делали до и во время контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году. Однако теперь они наносят удары гораздо глубже в российские тыловые районы и охватывают морские объекты".

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Напомним: Вечером 4 августа в Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер.