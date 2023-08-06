Еще почти 600 россиян "денацифицированы" на войне
Воскресенье, 6 августа 2023, 08:24
Вооруженные силы уничтожили еще 590 российских захватчиков в течение суток 5 августа.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 249700 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 4237 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8262 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 4965 (+22) ед,
- РСЗО - 705 (+1) ед,
- средства ПВО - 466 (+0) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4126 (+10),
- крылатые ракеты - 1359 (+12),
- корабли / катер - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7441 (+19) ед,
- специальная техника - 734 (+4).
Данные уточняются.
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