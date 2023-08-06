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Еще почти 600 россиян "денацифицированы" на войне

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 августа 2023, 08:24
Еще почти 600 россиян денацифицированы на войне
фото: цнс

Вооруженные силы уничтожили еще 590 российских захватчиков в течение суток 5 августа.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 249700 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 4237 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8262 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 4965 (+22) ед,
  • РСЗО - 705 (+1) ед,
  • средства ПВО - 466 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4126 (+10),
  • крылатые ракеты - 1359 (+12),
  • корабли / катер - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7441 (+19) ед,
  • специальная техника - 734 (+4).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойна
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