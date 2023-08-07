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Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 августа 2023, 02:30
Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеской баллистики
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Ночью 7 августа Воздушные силы предупредили, что враг может применить баллистическое вооружение.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно ПС: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!

Все в укрытие!"

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Детали: Около 2 часов ночи воздушная тревога начала распространяться в восточных, южных, северных и центральных областях.

В частности, тревога была объявлена в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Сумской областях.

 

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Обновлено: В 02:30 воздушники объявили отбой баллистической угрозы.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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