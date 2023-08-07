Российская авиация на фронте не дает решающего оперативного эффекта − Британская разведка

Российские Воздушно-космические силы продолжают тратить значительные ресурсы на поддержку наземных операций в войне против Украины, но без решающих оперативных эффектов, констатирует Британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 7 августа

Детали: По данным разведки, в течение лета тактическая боевая авиация РФ обычно осуществляла более 100 вылетов в день, но преимущественно над территорией, контролируемой РФ, − из-за угрозы от украинской ПВО.

Россия пыталась преодолеть эту проблему, все чаще используя базовые бомбы свободного падения с насадками, которые увеличивают дальность полета.

Отмечается, что российские самолеты могут выпускать такие бомбы за много километров от цели, но "им еще предстоит продемонстрировать стабильную точность".

Разведка напоминает, что с началом украинских контрнаступательных действий в июне 2023 года эффективными были российские ударные вертолеты. В то же время аналитики добавляют, что в последние недели Россия, похоже, менее способна обеспечить эффективные тактические воздушные силы на юге Украины.

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