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Российская авиация на фронте не дает решающего оперативного эффекта − Британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 10:09
Российская авиация на фронте не дает решающего оперативного эффекта − Британская разведка
Российский ударный вертолет Ка-52. Фото m24.ru

Российские Воздушно-космические силы продолжают тратить значительные ресурсы на поддержку наземных операций в войне против Украины, но без решающих оперативных эффектов, констатирует Британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 7 августа

Детали: По данным разведки, в течение лета тактическая боевая авиация РФ обычно осуществляла более 100 вылетов в день, но преимущественно над территорией, контролируемой РФ, − из-за угрозы от украинской ПВО.

Россия пыталась преодолеть эту проблему, все чаще используя базовые бомбы свободного падения с насадками, которые увеличивают дальность полета.

Отмечается, что российские самолеты могут выпускать такие бомбы за много километров от цели, но "им еще предстоит продемонстрировать стабильную точность".

Разведка напоминает, что с началом украинских контрнаступательных действий в июне 2023 года эффективными были российские ударные вертолеты. В то же время аналитики добавляют, что в последние недели Россия, похоже, менее способна обеспечить эффективные тактические воздушные силы на юге Украины. 

Предыстория:

  • В предыдущем обзоре британская разведка рассказывала, что Россия потеряла во время войны против Украины по меньшей мере половину своих воздушно-десантных войск, что соответствует цифре в 15 тысяч.
  • Также разведка Британии предполагала, что Россия атакует украинскую инфраструктуру на юге дронами иранского производства, поскольку считает, что такие удары не приведут к существенной эскалации.

Темы: Росcиявойнаавиа
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