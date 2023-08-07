Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Немецкий парламент достиг консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет — депутат

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 13:10
Немецкий парламент достиг консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет — депутат
Фото: Getty Images

Председатель постоянной делегации ВРУ в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, которые бьют на 500 км.

Источник: Чернев в Facebook, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus".

Детали: По его словам, єти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма, добавил он.

"Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что ожидает официального решения из Германии.

Что предшествовало:

  • В конце мая Украина обратилась к правительству Германии с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. Однако с тех пор постоянно получала отказ, несмотря на решение Великобритании и Франции поставить дальнобойные ракеты.
  • Накануне наконец из правящей Социал-демократической партии Германии прозвучали призывы предоставить Украине ракеты Taurus.

Темы: ГерманияоружиеУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Германия
В Германии разбился автобус с австрийскими туристами, направлявшийся в Норвегию
Оборудование для разминирования и разведсистемы: Германия рассказала о новой помощи Киеву
Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus: нет насущной необходимости
Последние новости
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
Все новости...
Реклама: