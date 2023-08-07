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Немецкий парламент достиг консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет — депутат

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 13:10
Немецкий парламент достиг консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет — депутат
Фото: Getty Images

Председатель постоянной делегации ВРУ в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, которые бьют на 500 км.

Источник: Чернев в Facebook, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus".

Детали: По его словам, єти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма, добавил он.

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"Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что ожидает официального решения из Германии.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце мая Украина обратилась к правительству Германии с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. Однако с тех пор постоянно получала отказ, несмотря на решение Великобритании и Франции поставить дальнобойные ракеты.
  • Накануне наконец из правящей Социал-демократической партии Германии прозвучали призывы предоставить Украине ракеты Taurus.

Темы: ГерманияоружиеУкраинавойна
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