Немецкий парламент достиг консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет — депутат

Председатель постоянной делегации ВРУ в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, которые бьют на 500 км.

Источник: Чернев в Facebook, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus".

Детали: По его словам, єти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма, добавил он.

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"Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что ожидает официального решения из Германии.

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