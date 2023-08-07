Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Белгородом сбили беспилотник – российский губернатор

Елена РощинаПонедельник, 7 августа 2023, 13:52
Под Белгородом сбили беспилотник – российский губернатор
Фото з Телеграм-канала "Жесть Белгород"

Российские власти заявляют, что система противовоздушной обороны Российской Федерации 7 августа обезвредила беспилотник на подлете к Белгороду. 

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков

Прямая речь: "В Белгороде сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы". 

Детали: Гладков уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в понедельник в местных Телеграмм-каналах сообщалось, что в Белгороде "громко".

Напомним: В Белгородской области РФ, которая граничит с территорией Украина, регулярно сообщают о борьбе с беспилотниками: иногда их сбивают, иногда они падают – то на дорогу, то на здания.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Росcия
Блинкен напомнил РФ о ее обязательствах по Грузии
Представитель Китая был активным в Джидде, Украина ожидает привлечения Си Цзиньпина к мирному саммиту – ОП
Ермак о саммитах мира и переговорах: Россию нужно будет привлекать при окончании войны
Последние новости
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
Все новости...
Реклама: