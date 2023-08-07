Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Белгородом сбили беспилотник – российский губернатор

Елена РощинаПонедельник, 7 августа 2023, 13:52
Под Белгородом сбили беспилотник – российский губернатор
Фото з Телеграм-канала "Жесть Белгород"

Российские власти заявляют, что система противовоздушной обороны Российской Федерации 7 августа обезвредила беспилотник на подлете к Белгороду. 

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков

Прямая речь: "В Белгороде сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы". 

Детали: Гладков уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Реклама:

Ранее в понедельник в местных Телеграмм-каналах сообщалось, что в Белгороде "громко".

Напомним: В Белгородской области РФ, которая граничит с территорией Украина, регулярно сообщают о борьбе с беспилотниками: иногда их сбивают, иногда они падают – то на дорогу, то на здания.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Росcия
Блинкен напомнил РФ о ее обязательствах по Грузии
Представитель Китая был активным в Джидде, Украина ожидает привлечения Си Цзиньпина к мирному саммиту – ОП
Ермак о саммитах мира и переговорах: Россию нужно будет привлекать при окончании войны
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: