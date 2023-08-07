Под Белгородом сбили беспилотник – российский губернатор

Российские власти заявляют, что система противовоздушной обороны Российской Федерации 7 августа обезвредила беспилотник на подлете к Белгороду.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков

Прямая речь: "В Белгороде сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы".

Детали: Гладков уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в понедельник в местных Телеграмм-каналах сообщалось, что в Белгороде "громко".

Напомним: В Белгородской области РФ, которая граничит с территорией Украина, регулярно сообщают о борьбе с беспилотниками: иногда их сбивают, иногда они падают – то на дорогу, то на здания.