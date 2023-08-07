Оккупанты открыли продуктовый магазин в морге Мариуполя - горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе в здании, куда ранее россияне свозили трупы, открыли магазин.

Источник: Мариупольский городской совет со ссылкой на местные паблики оккупированного россиянами города

Детали: Как сообщают в пабликах, в Левобережном районе оккупированного Мариуполя открыли продуктовый супермаркет. Именно это здание, во время оккупации города, россияне превратили в импровизированный "морг".

Тысячи убитых ими же мариупольцев, чьи тела были не похоронены под руинами домов, в парках или дворах, захватчики свозили в это место. Морг был ликвидирован в августе 2022 года. А через год в здании обустроили супермаркет и теперь здесь хранят продукты питания.

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Дословно: "Российский цинизм, просто бизнес и отсутствие даже намека на мораль. Полное пренебрежение к тысячам убитых мариупольцев и семей, потерявших родных".