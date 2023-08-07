Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты открыли продуктовый магазин в морге Мариуполя - горсовет

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 августа 2023, 15:35
Оккупанты открыли продуктовый магазин в морге Мариуполя - горсовет
фото из Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе в здании, куда ранее россияне свозили трупы, открыли магазин.

Источник: Мариупольский городской совет со ссылкой на местные паблики оккупированного россиянами города

Детали: Как сообщают в пабликах, в Левобережном районе оккупированного Мариуполя открыли продуктовый супермаркет. Именно это здание, во время оккупации города, россияне превратили в импровизированный "морг".

Тысячи убитых ими же мариупольцев, чьи тела были не похоронены под руинами домов, в парках или дворах, захватчики свозили в это место. Морг был ликвидирован в августе 2022 года. А через год в здании обустроили супермаркет и теперь здесь хранят продукты питания.

 

Дословно: "Российский цинизм, просто бизнес и отсутствие даже намека на мораль. Полное пренебрежение к тысячам убитых мариупольцев и семей, потерявших родных".

Темы: Мариупольоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Мариуполь
Награбленное зерно оккупанты вывозят через Крым и Мариуполь – ЦНС
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Ткаченко обвинил мэра Мариуполя в отказе эвакуировать музейные коллекции
Последние новости
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
Все новости...
Реклама: