ЕС напомнил о последствиях российской оккупации Грузии на 15-летие войны

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил оккупацию Россией грузинской территории в пятнадцатую годовщину российско-грузинской войны августа 2008 года.

Источник: заявление Борреля, опубликованное Европейской службой внешних дел, сообщает "Европейская правда"

Детали: Топ-дипломат ЕС подчеркнул, что приверженность Европейского Союза мирному урегулированию конфликта в Грузии сильна как никогда.

Прямая речь: "Мы осуждаем длительное военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии, что нарушает международное право и обязательства, взятые на себя Россией в рамках соглашения от 12 августа 2008 года, заключенного при посредничестве Европейского Союза".

Больше деталей: Боррель отметил, что введенные оккупационной администрацией России ограничения привели к гуманитарным проблемам и нарушениям прав местного населения.

Он заверил, что Евросоюз готов продолжать свое участие в урегулировании конфликта, в частности как сопредседатель Женевских международных дискуссий и в рамках деятельности специального представителя и Мониторинговой миссии ЕС.

Прямая речь: "Европейский Союз подтверждает готовность и в дальнейшем участвовать в работе по стабилизации и урегулированию конфликта в Грузии и вновь заявляет о твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ".

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