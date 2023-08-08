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Украина для ударов по РФ имеет оружие собственного производства − Данилов

Ирина БалачукВторник, 8 августа 2023, 11:14
Украина для ударов по РФ имеет оружие собственного производства − Данилов
Последствия атаки дронов на бизнес-центр "Москва-сити" в российской столице. Фото РБК

Украина имеет оружие собственного производства, чтобы наносить удары по России, а у партнеров просит дальнобойное оружие для того, чтобы освобождать оккупированные территории.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире марафона новостей 8 августа

Прямая речь Данилова: "Я могу сказать: нам есть чем бить по территории России собственным производством. А для того, чтобы мы могли освобождать наши территории захваченные, мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли именно с вооружением для освобождения этих наших территорий".

Детали: Секретарь СНБО обратил внимание на то, что в последнее время и Германия, и Франция изменили свою позицию, и сейчас "максимально сотрудничают с нашей страной, понимая все коварство РФ, которая продемонстрировала это не только во время нашей войны, а и во время тех событий, которые сегодня происходят на африканском континенте".

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В то же время он прогнозирует, что несмотря на то, что происходит в Нигере, где тоже "без россиян не обошлось", война в Украине не сойдет с повестки дня мирового сообщества, потому что российская агрессия "в центре Европы" беспокоит все страны Евросоюза.

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Темы: ДаниловРосcиявойнаоружие
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