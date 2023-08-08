В Донецкой области группа женщин работала на ФСБ и "вагнеровцев", руководила ею из России украинка

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала в Горняке Донецкой области российскую агентурную сеть, которая состояла из местных женщин и работала одновременно на Федеральную службу безопасности РФ и наемников группы "Вагнер".

Источник: Служба безопасности Украины, Донецкая областная прокуратура

Детали: Три гражданки Украины и гражданка России разоблачены в государственной измене и несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины

Все четверо российских агенток являются жительницами Покровского района. Трое из них были задержаны (в частности, россиянка), четвертая находится в РФ.

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По данным СБУ, женщины были завербованы оккупантами еще до 24 февраля 2022 года и находились в "режиме ожидания".

По данным прокуратуры, в августе 2022 года гражданка Украины, которая до начала полномасштабного вторжения РФ проживала в г. Горняке Донецкой области, а затем переехала в государство-оккупанта, согласилась на сотрудничество со своим бывшим земляком – участником группы "Вагнер".

"Вагнеровцу", а также представителю ФСБ РФ она пообещала собирать разведывательную информацию в пользу оккупантов. С этой целью женщина привлекла трех знакомых жительниц г. Горняка, одна из которых имеет российское гражданство.

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В течение года троица собирала и посылала ей через Telegram текстовые сообщения, фото- и аудиофайлы и скриншоты Google Maps по объектам в Покровском районе, где дислоцировались украинские военные. Также женщины сообщали о направлениях движения техники и вооружения ВСУ и докладывали о результатах огневого поражения украинских позиций.

Сообщницы оккупантов пытались выявить и "слить" агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой. Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую.

Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов.

Полученные данные живущая в России украинка оперативно пересылала своим кураторам.

Сотрудники СБУ в результате многоэтапной спецоперации задержали трех участниц российской агентуры во время сбора ими разведданных и установили личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в РФ и координировала агенток с территории страны-агрессора.

В ходе обысков по адресам проживания фигуранток обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Следователи СБУ сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 УКУ (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена) и чч. 2, 3 ст. 114-2 УКУ (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины).

Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Фото СБУ

Фото СБУ

Планируется сообщение о подозрении четвертой фигурантке, которая скрывается от правосудия в России.

Продолжается расследование.

Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.