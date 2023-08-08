Глава Генштаба Эстонии объяснил, что может помочь ВСУ вернуть Крым

Начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии, полковник Март Вендла считает, что украинские Вооруженные силы превосходят ВС РФ в дальнобойной артиллерии и точности нанесения ударов.

Источник: Вендла в передаче "Ukraina Stuudio" на телеканале ETV, цитирует ERR

Детали: Полковник назвал "достаточно разноплановым" театр военных действий протяженностью более 1000 км, где "на Херсонском направлении, с точки зрения противника, обороне очень помогает большая, широкая река, перейти которую сложно".

"Запорожское направление, очевидно, поможет украинцам достичь их стратегической цели - возвращения Крыма, предпосылкой которого является перерезание сухопутных путей сообщения", - считает Вендла.

В то же время, отметил он, "если в остальных областях в среднем на одну область приходится 400 оборонительных сооружений, то на Запорожском направлении их было 1400", что, по его мнению, "свидетельствует о масштабах глубины обороны", поэтому "задача, стоящая перед Украиной, очень серьезная".

По словам Вендлы, "Украина способна использовать все свои средства лучше, точнее, чем россияне, потому что в ВСУ боевая разведка находится в относительно хорошем состоянии и поэтому позволяет максимально эффективно использовать войска".

"Поэтому все эти удары в глубину служат той же цели и изолируют войска на поле боя от боеприпасов, бутербродов, чего угодно. Это, конечно, помогает ситуации", - отметил Вендла.

Он также указал на "довольно показательный факт" того, что "на расстоянии 700 км Россия не может защитить собственный десантный корабль". По его мнению, это означает, что "способности (РФ) защищать свою инфраструктуру на Черном море на самом деле нанесен достаточно сильный удар".

Прямая речь: "Если говорить о беспилотниках, которые запускаются в сторону Москвы, то это в основном беспилотники небольшой массы, размера и мощности. Но при этом они достигают своей цели и приносят в Москву ощущение фронта", - уточнил Вендла, выразив мнение, что эти беспилотники, скорее всего, запустили с российской территории, и пока непонятно, кто стоит за этими атаками.

В любом случае, тот факт, что взрывы в Москве стали практически ежедневным явлением, все равно показателен. Это показывает, что структура ПВО Москвы не соответствует современным угрозам".

Что предшествовало: Британская разведка сообщила, что авиация РФ на фронте не дает решающего оперативного эффекта.

Перед этим Министерство обороны США предупредило, что борьба, с которой столкнулась Украина в войне против России, не является легкой.