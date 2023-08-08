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Уникальный сбор-день − ВСЕ ПО 20 гривен. Отправляй Франко бороться за образование (укр)

Севгиль МусаеваВторник, 8 августа 2023, 12:00
Уникальный сбор-день − ВСЕ ПО 20 гривен. Отправляй Франко бороться за образование (укр)
Колаж: УП

В рамках збору з фондом SavED на укриття для ліцею в Миколаєві ми оголошуємо унікальний збір-день — ВСІ ПО 20.

Хочемо вкотре довести, що "маленьких" донатів не існує. Сьогодні просимо наших читачів закинути 20 гривень на наш збір. 20 гривень, які дадуть нашим дітям шанс на безпечне навчання.

20 гривень ми обрали не просто так. Саме на цій купюрі забражена людина, яка завжди прагнула до навчання — Іван Франко. Він, як ніхто інший, знав, що освіта — важлива.

Посилання на банку: monobank.ua

Номер картки банки: 5375 4112 0721 7238

Репортаж та сюжет УП з ліцею.

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