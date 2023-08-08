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Силовики просят россиян не жечь военкоматы: обвиняют "мошенников из Украины"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 8 августа 2023, 12:42
Силовики просят россиян не жечь военкоматы: обвиняют мошенников из Украины
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Российское МВД заявляет, что "телефонные мошенники с Украины" заставляют россиян устраивать диверсии и теракты. 

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел и Генпрокуратуру РФ

Дословно МВД РФ: "Аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приемы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников. После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление".

Детали: "Телефонные мошенники" предлагают способ вернуть деньги, отомстить аферистам или помочь в их задержании, а иногда "переходят к угрозам".

Дословно МВД РФ: "Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. 

… Характерно, что мошенники стали массово использовать этот прием лишь в течение последней недели".

Больше деталей: Также так называемые мошенники прямо обращаются к россиянам с предложением устроить диверсию за деньги. 

Предыстория:

  • С конца июля этого года в РФ подожгли более 30 военкоматов. Некоторые поджигатели утверждали, что следовали "указаниям ФСБ" и выполняли задания, порученные им по телефону.

Темы: РосcияТЦКпожар
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