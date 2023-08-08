11 погибших и более сотни пострадавших – последствия российских атак за сутки

За прошедшие сутки обстрелам подверглись 8 областей Украины, в тылу особенно активно российские войска наносят удары по Купянскому району Харьковской области, Никопольскому району в Днепропетровской области, городу Херсон, также возросла частота обстрелов в Запорожской области.

Источник: данные из сводки областных военных администраций по состоянию на утро 8 августа

Детали: За сутки по меньшей мере 11 человек погибли и 94 человека (по обновленным данным – 115 человек) пострадали от атак на населенные пункты в разных областях, среди них не только гражданские, но и спасатели, полицейские и военные. Кроме того, в Новоданиловке Запорожской области спасатели обнаружили тело погибшего ранее мужчины.

Черниговская область. За сутки – 3 обстрела (20 взрывов). Новгород-Северский район – обстрел из АГС, минометов, Черниговский район – обстрел из артиллерии. Без жертв и разрушений.

Сумская область. Ночью и утром врагом совершено 2 обстрела. Зафиксировано 11 взрывов. Из минометов обстреляно два населенных пункта в Хотинской общине. Предварительно – без человеческих потерь и разрушения гражданской инфраструктуры.

7 августа в течение дня врагом совершено 11 обстрелов. Зафиксировано 88 взрывов.

Днепропетровская область. Днем 7 августа по Никопольскому району враг бил 7 раз. Накрыл район тяжелой артиллерией. Большинство ударов пришлось по Никополю. Есть погибший и пострадавший. В городе повреждены 8 частных домов, 3 хозяйственные постройки, авто, газопровод и 3 линии электропередач.

Ночью и утром во вторник армия РФ продолжила атаковать Никополь, за ночь в городе повреждены 2 лицея, админздание, 12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, газопровод и 4 линии электропередач, а последствия утренней атаки уточняются.

В Покровской общине снаряды агрессора разбили энергетический объект. Обошлось без погибших и пострадавших.

В Марганецкой общине российские снаряды повлекли за собой пожар. Его оперативно потушили.

Тяжелая артиллерия агрессора работала и по Великомихайловской общине Синельниковского района. Поврежден дом.

7 августа над областью были сбиты два дрона и ракета. Обломки рухнули в Днепровском районе. Пострадал один человек.

Запорожская область. Россияне усилили обстрелы Запорожского края: за минувшие сутки зафиксировано 105 ударов по 24 населенным пунктам.

87 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Чаривного, Червоного, Белогорья, Преображенки, Железнодорожного (Зализнычного), Левадного, Щербаков, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток, Лобкового и Плавней.

Три ракетных удара пришлись по Юльевке, авиаудары – по Орехову, Малой Токмачке и Новодаровке, 4 БПЛА-атакам подверглись Гуляйполе и Гуляйпольское, а по Железнодорожному, Староукраинке, Малиновке, Белогорью пришлось 8 обстрелов из РСЗО.

В Новоданиловке завершен разбор разрушенного авиаударом дома: из-под завалов достали тело погибшего 53-летнего мужчины, считавшегося пропавшим без вести.

В результате ночного артиллерийского обстрела Преображенки травмирована 83-летняя женщина, которая оперативно доставлена в лечебное учреждение областного центра.

Поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры.

Харьковская область. 7 августа вечером оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. Повреждены 6 домов, хозяйственные постройки. Погибли 2 человека – 45-летняя женщина и мужчина 65 лет, 4 человека госпитализированы. Еще одна 57-летняя женщина получила помощь на месте, в госпитализации не нуждалась. Также пострадали и были госпитализированы 2 сотрудника ГСЧС и 2 сотрудника полиции.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Охримовка, Бочково Чугуевского района, Нескучное Харьковского района, Амбарное Купянского района.

На Купянском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника в районах Синьковки и севернее Ивановки.

Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеривки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Двуречная, Западное, Петропавловка, Подолы, Красное, Купянск Узловой.

В результате обстрела с. Кучеривка Купянского района повреждены помещения ООО "Нибулон" и ООО "СТВ Плюс", произошли пожары.

В с. Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов поврежден частный дом, получил ранение 63-летний мужчина.

В результате обстрела г. Купянск повреждены жилые дома, произошли пожары. Горелая лесополоса на площади 5000 м кв.

В с. Чернещина Изюмского района повреждена ферма ООО "Агрофирма".

Всего за сутки по области 2 погибших, 10 – раненых.

Луганская область. Была отражена очередная попытка врага штурмовать южнее Новоселовского. Оккупанты усиливают артиллерийские обстрелы вдоль всей линии фронта. Под вражеский огонь попали Белогоровка и Кузьмино. За сутки противник совершил 148 обстрелов (567 снарядов).

Донецкая область. В понедельник вечером "рашисты" нанесли два ракетных удара с ОТРК "Искандер" по центру Покровска. Убили 7 человек (5 гражданских, работника ГСЧС и военного); ранили 67 (29 гражданских включая двух детей 2006 и 2012 года рождения, 29 полицейских, двух военных, 7 работников ГСЧС). От УП: По состоянию на 11:45 известно уже о 88 раненых.

Кроме того, один человек ранен во время обстрела Рай-Александровки.

Всего за сутки враг совершил 19 обстрелов населенных пунктов области, применив ракеты ОТРК "Искандер", авиаудар "КАБ-500", РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию.

По оперативным данным, поврежден 31 объект: 27 жилых домов (из них 12 – многоквартирных), админздание, гараж, 4 гражданских автомобиля, ЛЭП, здание гостиницы, аптека, 2 магазина, помещение прокуратуры, кафе.

Херсонская область. За сутки по области противник совершил 68 обстрелов (342 снаряда), из них по г. Херсон – 10 обстрелов (18 снарядов). Россияне попали в районы 23 населенных пунктов области, здание "Пункта несокрушимости" (Пункт незламності) в г. Херсон.

В результате ночного обстрела жилого дома в Херсоне у 8 жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. В больницу госпитализировали одного маломобильного человека. Во время тушения пожара, нанесенного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела.

В результате повторного попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, у 60-летнего мужчины – контузия. Ранение также получила 93-летняя женщина. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали.

Также оккупанты ударили по жилому дому в селе Садовое. Ранение получил 50-летний мужчина.

Всего за сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, 13 – получили ранения.