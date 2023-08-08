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Британия расширила санкции, чтобы ограничить доступ России к военному оборудованию

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 8 августа 2023, 15:59

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новых "знаковых" санкциях, направленных на ограничение доступа России к закупке военного оборудования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщении британского правительства

Детали: Клеверли объявил о введении санкций против 22 физических и юридических лиц за пределами России, которые поддерживают незаконное вторжение РФ в Украину, а также против трех российских компаний, импортирующих электронику, жизненно важную для российской военной техники, используемой на поле боя.

Среди тех, кто попал под санкции:

- две турецкие компании, Turkik Union и Azu International – за их роль в экспорте микроэлектроники в Россию, которая имеет важное значение для военной деятельности России в Украине;
- компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, базирующаяся в Дубае – за ее роль в поставках беспилотников и компонентов для них в Россию;
- гражданин Словакии Ашот Мкртичев – за участие в попытке продажи оружия между КНДР и Россией;
- гражданин Швейцарии Ансельм Оскар Шмуки – за его роль в российском секторе финансовых услуг, в том числе на должности руководителя московского офиса компании DuLac Capital Ltd.

Кроме того, Великобритания расширила санкции против Ирана и Беларуси за их роль в поддержке российских военных. В санкционный список вошли иранские физические и юридические лица, участвующие в исследованиях, разработке и производстве БПЛА для Корпуса стражей исламской революции, а также белорусские оборонные организации, связанные с производством военных технологий для белорусского режима, что непосредственно способствует незаконной войне РФ.

Великобритания также ввела санкции против трех российских компаний, работающих в электронном секторе, за их роль в закупке западной микроэлектроники, находящейся под британскими санкциями и имеющей важное значение для поддержания российской войны против Украины

Как отмечается, российская оборонная промышленность полностью сосредоточена на поддержке войны. Не имея доступа к западным компонентам, российские военные пытаются производить достаточное количество высокотехнологичного оборудования и сейчас отчаянно ищут иностранное вооружение.

"Россия уже вынуждена мобилизовать танки советских времен и разбирать кухонные морозильные камеры ради микросхем. Сегодняшний пакет направлен против попыток России обойти и нивелировать эти очевидные последствия санкций Великобритании и ее союзников", – пояснили в британском правительстве.

"Сегодняшние знаковые санкции еще больше уменьшат российский арсенал и перекроют цепи поставок, поддерживающих оборонную промышленность Путина, которая сейчас находится в затруднительном положении. Тем, кто поддерживает российскую военную машину, негде спрятаться", – подчеркнул Клеверли.

Напомним, расследование российского негосударственного проекта "Верстка" утверждает, что в РФ продолжают попадать практически все подсанкционные товары на сотни миллиардов долларов.

Как сообщалось, последний пакет санкций ЕС был направлен на закрытие лазеек в уже введенных санкциях против РФ и борьбу с их обходом через третьи страны.

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcия
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