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Венгрия с задержкой все же согласовала назначение посла Украины - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 8 августа 2023, 18:36
Венгрия с задержкой все же согласовала назначение посла Украины - СМИ
Федор Шандор, ФОТО: HVG.HU

Президент Венгрии Каталин Новак 8 августа дала согласие на назначение нового посла Украины, профессора Ужгородского национального университета, военнослужащего ВСУ Федора Шандора.

Источник: венгерский телеканал ATV, передает "Европейская правда"

Детали: Просьбу об агремане для Федора Шандора в Будапешт Киев направил еще несколько месяцев назад, но венгерская сторона одобрила его только сейчас.

По данным СМИ, причиной якобы было нежелание президента Украины Владимира Зеленского общаться с венгерским президентом. Чем именно объясняется решение Каталин Новак предоставить агреман сейчас, не уточняется.

В то же время, напоминает ATV, президент Венгрии должна посетить Киев 23 августа для участия в саммите Крымской платформы, а перед тем – совершить визит в Закарпатье и встретиться с представителями венгерского меньшинства.

Теперь подписанный Новак агреман передадут в Министерство иностранных дел Венгрии для контрассигнации министром Петером Сийярто. Решение опубликуют после прибытия Шандора в Будапешт и вручения верительных грамот президенту Венгрии.

Имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он ушел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.

Напомним: В июле 2022 года президент Владимир Зеленский уволил Людмилу Непоп с должности посла Украины в Венгрии.

Темы: ВенгрияУкраинадипломатические отношения
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