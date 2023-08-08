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Буданов съездил на переговоры в Болгарию: встретился с военным руководством

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 8 августа 2023, 19:04
Буданов съездил на переговоры в Болгарию: встретился с военным руководством
Кирилл Буданов, болгарский министр обороны Тодор Тагарев

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов совершил визит в Болгарию во главе делегации, где встретился с министром обороны и главным разведчиком страны.

Источник: болгарские СМИ, в частности БГНЕС, передает "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что украинская делегация провела встречи с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и директором болгарской Службы военной разведки бригадным генералом Венелином Веневым.

"Во время переговоров обсудили состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы, представляющие взаимный интерес. С болгарской стороны был поднят и уточнен вопрос относительно сайта "Миротворец", – говорится в сообщении ведомства.

Также в болгарском Минобороны высоко оценили встречи, "подчеркнули продуктивность переговоров и выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества".

Когда именно состоялся визит, болгарская сторона не раскрывает, но в конце прошлой недели местный телеканал bTV опубликовал интервью с главой ГУР Минобороны, где тот рассказал о сотрудничестве Киева и Софии в сфере вооружений.

Темы: БудановБолгарияразведкаУкраина
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