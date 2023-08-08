Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский назвал контрнаступление "сложным", но есть важный позитив

Александр ШумилинВторник, 8 августа 2023, 19:39
Зеленский назвал контрнаступление сложным, но есть важный позитив
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает украинское контрнаступление "сложным", однако важным позитивом является то, что инициатива принадлежит Украине.

Источник: "Интерфакс-Украина", который приводит слова Зеленского в интервью латиноамериканским СМИ

Прямая речь: "Контрнаступление сложное. Проходит, наверное, медленнее, чем кто-то хочет".

Детали: Но Зеленский отметил, что контрнаступление "это когда наступает армия, а не отступает назад. И это важный позитив, инициатива в руках Украины".

Прямая речь: "Очень сложно так долго воевать. Очень сложно, когда у тебя дефицит того или иного оружия. Все это очень сложно, потому что это война. Я просто знаю, что нам сложно, но я точно знаю, что россиянам сложнее. У нас в глазах усталость, а в их глазах - страх".

"Россия, в отличие от нас, реально может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Это выйти с нашей территории. Потому что Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации. Это никогда не было нашей целью. Мы деоккупируем свои территории. И в этом разница. Им есть куда возвращаться, а нам - нет".

Предыстория:

  • Ранее CNN сообщило, что чиновники стран-партнеров Украины все больше осознают нереалистичность первоначальных ожиданий от украинского контрнаступления, уже не ждут большого прогресса на фронте до осени и опасаются "игры в обвинения" со стороны Украины.

Темы: войнаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Буданов съездил на переговоры в Болгарию: встретился с военным руководством
Украинские военные зашли на первую линию обороны оккупантов на Юге
Украинские пограничники посадили новейший российский дрон
Сырский приехал на Купянское направление, где провел работу с командирами
Последние новости
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
Все новости...
Реклама: