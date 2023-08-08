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Зеленский назвал контрнаступление "сложным", но есть важный позитив

Александр ШумилинВторник, 8 августа 2023, 19:39
Зеленский назвал контрнаступление сложным, но есть важный позитив
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает украинское контрнаступление "сложным", однако важным позитивом является то, что инициатива принадлежит Украине.

Источник: "Интерфакс-Украина", который приводит слова Зеленского в интервью латиноамериканским СМИ

Прямая речь: "Контрнаступление сложное. Проходит, наверное, медленнее, чем кто-то хочет".

Детали: Но Зеленский отметил, что контрнаступление "это когда наступает армия, а не отступает назад. И это важный позитив, инициатива в руках Украины".

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Прямая речь: "Очень сложно так долго воевать. Очень сложно, когда у тебя дефицит того или иного оружия. Все это очень сложно, потому что это война. Я просто знаю, что нам сложно, но я точно знаю, что россиянам сложнее. У нас в глазах усталость, а в их глазах - страх".

"Россия, в отличие от нас, реально может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Это выйти с нашей территории. Потому что Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации. Это никогда не было нашей целью. Мы деоккупируем свои территории. И в этом разница. Им есть куда возвращаться, а нам - нет".

Предыстория:

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  • Ранее CNN сообщило, что чиновники стран-партнеров Украины все больше осознают нереалистичность первоначальных ожиданий от украинского контрнаступления, уже не ждут большого прогресса на фронте до осени и опасаются "игры в обвинения" со стороны Украины.

Темы: войнаЗеленский
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