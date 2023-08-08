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На Западе не торопятся с F-16 для Украины из-за страха перед РФ - генерал Бридлав

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 8 августа 2023, 22:18
На Западе не торопятся с F-16 для Украины из-за страха перед РФ - генерал Бридлав
Филипп Бридлав, фото: Getty Images

Бывший Верховный командующий объединенных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав считает, что подготовка к учениям украинских летчиков на истребителях F-16 замедляется, потому что некоторые страны боятся провоцировать Россию, политика запугивания которой показала свою эффективность.

Источник: комментарий Бридлава "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда"

Прямая речь Бридлава: "Есть сдержанность относительно быстрых действий из-за опасений, что господин Путин может вызвать определенные важные события. Как я уже говорил много раз, ситуация с F-16 – это как раз тот случай".

Детали: По словам американского генерала в отставке, многие страны уже готовы начать обучение украинцев на F-16 – были разработаны предварительные планы, но "основное замедление этого процесса происходит внутри" США.

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Он добавил, что в вопросе предоставления Украине истребителей, российская политика запугивания Запада показала большую эффективность.

"Сухопутные войска господина Путина подводят его на поле. Но путинская война запугивания, его война по сдерживанию Запада имеет огромный успех. И это то, над чем он (Путин. – Ред.) упорно работает. Это запугивание привело к сдерживанию, и замедлило такие вещи, как отправка F-16", – добавил экс-командующий сил НАТО в Европе.

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Темы: ЗападУкраинаоружиевойна
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