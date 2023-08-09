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Россияне в сутки 12 раз обстреляли Сумщину

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 00:59
Россияне в сутки 12 раз обстреляли Сумщину
Разрушения Сумщины. Иллюстративное фото ОВА

В течение 8 августа российские оккупанты совершили 12 обстрелов Сумской области, зафиксировано 76 взрывов, обстреляно 11 населенных пунктов в 7 громадах.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Краснопольской громаде зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов).

В Белопольской громаде также зафиксирован минометный обстрел (24 взрыва). В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома и 2 летние кухни.

В Великописаревской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (19 взрывов).

По Хотинской громаде враг бил из миномета (12 взрывов).

В Зноб-Новгородской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (10 взрывов).

По Новослободской громаде противник бил из артиллерии (3 взрыва).

По Эсманской громаде бил миномет (1 взрыв).

Темы: Сумская областьобстрел
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