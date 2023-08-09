Россияне в сутки 12 раз обстреляли Сумщину
В течение 8 августа российские оккупанты совершили 12 обстрелов Сумской области, зафиксировано 76 взрывов, обстреляно 11 населенных пунктов в 7 громадах.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: В Краснопольской громаде зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов).
В Белопольской громаде также зафиксирован минометный обстрел (24 взрыва). В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома и 2 летние кухни.
В Великописаревской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (19 взрывов).
По Хотинской громаде враг бил из миномета (12 взрывов).
В Зноб-Новгородской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (10 взрывов).
По Новослободской громаде противник бил из артиллерии (3 взрыва).
По Эсманской громаде бил миномет (1 взрыв).