Оккупанты берегут кадровых военных, на штурмы отправляют мобилизованных и заключенных – ЦНС

Для массированных штурмов украинских позиций российские захватчики используют мобилизованных и заключенных, если им удается добиться результата – только тогда в бой отправляют кадровых военнослужащих.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Военное руководство ВС НФ использует практику применения мобилизованных и узников для массированных штурмов украинских позиций. Только после того, как командование видит успех таких штурмов, применяются кадровые военные.

Такие методы используются практически вдоль всей линии фронта".

Детали: По информации подполья, личный состав окупантов, которых отправляют на штурмы, не подготовлены и не укомплектованы должным образом для таких операций.

Отмечается, что военное руководство врага не считается с большими потерями, поскольку на осень в РФ запланирована новая волна мобилизации.