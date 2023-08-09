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Оккупанты берегут кадровых военных, на штурмы отправляют мобилизованных и заключенных – ЦНС

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 02:41
Оккупанты берегут кадровых военных, на штурмы отправляют мобилизованных и заключенных – ЦНС
РОССИЙСКИЕ ОКУПАНТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО getty images

Для массированных штурмов украинских позиций российские захватчики используют мобилизованных и заключенных, если им удается добиться результата – только тогда в бой отправляют кадровых военнослужащих.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Военное руководство ВС НФ использует практику применения мобилизованных и узников для массированных штурмов украинских позиций. Только после того, как командование видит успех таких штурмов, применяются кадровые военные.

Такие методы используются практически вдоль всей линии фронта".

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Детали: По информации подполья, личный состав окупантов, которых отправляют на штурмы, не подготовлены и не укомплектованы должным образом для таких операций.

Отмечается, что военное руководство врага не считается с большими потерями, поскольку на осень в РФ запланирована новая волна мобилизации.

Темы: Росcияоккупациявойна
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